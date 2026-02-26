A Prefeitura de Ubá divulgou nessa quarta-feira (25) uma atualização oficial sobre os impactos da enchente histórica que atingiu o município, com dados atualizados sobre vítimas, interdições e danos à infraestrutura.

Segundo o balanço mais recente, foram confirmadas seis mortes em decorrência do temporal que provocou alagamentos de grande proporção em diversos bairros da cidade. Além das vítimas fatais, duas pessoas seguem desaparecidas, e as equipes continuam mobilizadas nas buscas e no apoio às famílias atingidas.

A enchente foi causada pelo volume extremo de chuva registrado em poucas horas, o que elevou rapidamente o nível dos rios e córregos, provocando destruição em áreas residenciais, vias públicas e estruturas urbanas.

O levantamento oficial aponta que pelo menos dez pontes permanecem totalmente interditadas por risco estrutural, comprometendo o acesso a diferentes regiões do município. Também há registro de mais de 30 pontes rurais danificadas, o que dificulta o deslocamento em comunidades do interior.

Além das interdições, acessos e vias seguem bloqueados em pontos considerados críticos, enquanto equipes técnicas realizam avaliações estruturais antes de qualquer liberação, devido ao risco de novos danos e à instabilidade causada pelas chuvas.

A atualização do município também indica que famílias continuam fora de casa após a enchente, com parte dos moradores em abrigos públicos e outros desalojados, acolhidos por parentes e amigos. Equipes da assistência social e da saúde seguem atuando no atendimento às vítimas, com suporte médico, psicológico e distribuição de itens essenciais.

A Prefeitura informou que os trabalhos de limpeza, recuperação da infraestrutura e restabelecimento dos serviços essenciais continuam em andamento. A orientação das autoridades é para que a população respeite as áreas interditadas e evite transitar por locais com risco, enquanto a cidade segue em estado de atenção após um dos eventos climáticos mais severos já registrados no município.

