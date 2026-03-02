A Prefeitura de Ubá confirmou, na manhã desse domingo (1º), sete mortes e uma pessoa desaparecida em decorrência das chuvas que atingiram o município. As informações foram consolidadas após reunião do Sistema de Comando de Operações realizada às 8h.

As buscas pelo desaparecido continuam com atuação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e apoio de forças de segurança.

Impacto social

Até o momento, 27 pessoas estão desabrigadas e acolhidas na Casa de Oração. Outras 4.480 estão desalojadas, cerca de 1.100 famílias, e já foram cadastradas e atendidas por equipes de assistência social.

Foram distribuídos 7.253 kits com itens de higiene, limpeza, roupas, água e alimentos, além de 3.032 kits de limpeza destinados a estabelecimentos comerciais.

As principais necessidades no momento são enxovais, utensílios de cozinha, colchões, fogões e geladeiras. As doações estão sendo recebidas no Horto Florestal.

Estrutura urbana comprometida

Quatro pontes urbanas colapsaram: Rosa de Toledo, Rua dos Viajantes, Major Siqueira (Avenida Cristiano Roças) e Rua Antônio Batista (Geladeira). Outras três estão inoperantes e cinco funcionam parcialmente. Sete ainda aguardam vistoria técnica.

Na zona rural, 31 pontes foram danificadas e cerca de 650 quilômetros de estradas vicinais estão comprometidos, afetando distritos como Ubari, Zueira e Miragaia.

Oito imóveis desabaram e seis prédios públicos foram danificados, incluindo uma policlínica, o Centro de Especialidades Odontológicas, a Farmácia Municipal, uma unidade de saúde e duas escolas.

Operação de limpeza

As frentes de trabalho podem chegar a 42 simultaneamente. Até agora, 1.280 caminhões de resíduos foram retirados. Mais de 600 trabalhadores atuam diretamente nas operações, com apoio de cerca de 150 máquinas pesadas. Ao todo, 889 pessoas estão mobilizadas, incluindo militares do Exército, bombeiros, policiais, guardas municipais e engenheiros.

As equipes concentram esforços na Avenida Beira-Rio e em áreas adjacentes.

Defesa Civil e saúde

Desde 24 de fevereiro, a Defesa Civil registrou 639 chamados, dos quais 448 já foram atendidos. Há vistorias em áreas de risco em 12 bairros, com apoio de defesas civis de 11 municípios e do CREA.

As unidades de saúde seguem funcionando, inclusive aos fins de semana. A cidade conta com apoio da Força Nacional do SUS, com nove profissionais já em atuação, e aguarda a chegada de quatro unidades móveis.

A dispensação de medicamentos será realizada provisoriamente, a partir desta segunda-feira (2), na sede da Secretaria Municipal de Saúde, das 7h às 17h, além da unidade Farmácia de Todos, no bairro Cohab.

Educação e abastecimento

Um novo decreto de suspensão das aulas será publicado nesta segunda-feira (2). Enquanto isso, equipes da educação produzem e distribuem refeições para trabalhadores das frentes de serviço e famílias afetadas.

O abastecimento de água foi restabelecido ou está em normalização em 85% dos bairros. Cerca de 15% ainda enfrentam intermitência, especialmente em regiões mais altas da cidade. Duas travessias de adutoras seguem em reconstrução.

Atendimento a animais

Foi montado um centro de acolhimento para animais no Horto Florestal. Também está prevista a distribuição de mais de 300 quilos de ração neste domingo.

As operações seguem em andamento, com foco nas buscas, assistência às famílias e recuperação da infraestrutura urbana e rural.

