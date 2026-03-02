Dois homens foram presos na última sexta-feira (28) em ocorrências distintas de violência doméstica envolvendo ameaça com arma de fogo nas cidades de Canaã e Viçosa, na Zona da Mata mineira.

No Córrego São Luís, zona rural de Canaã, a Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada após uma mulher relatar que estava sendo ameaçada pelo próprio pai, de 59 anos, com uma arma de fogo. Segundo as informações apuradas, o homem também teria discutido com outra filha e a empurrado durante o desentendimento.

No local, os policiais realizaram buscas na residência e encontraram, debaixo da mesa da cozinha, uma espingarda polveira utilizada na ameaça, além de três frascos com chumbo granulado, dois frascos com pólvora e um recipiente com espoletas.

O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia. A ocorrência foi registrada como posse ilegal de arma de fogo, ameaça e violência doméstica.

Já no bairro Vila Paraíso, em Viçosa, a Polícia Militar foi acionada por uma mulher que relatou ter sido ameaçada pelo companheiro com uma arma de fogo durante a madrugada.

As equipes se deslocaram até a residência do casal, onde localizaram e prenderam o suspeito, além de apreender a arma utilizada, uma Winchester Model 1892, e nove munições calibre .44.

O homem também foi conduzido à delegacia. O caso foi registrado como ameaça, violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo.