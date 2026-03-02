Em meio ao processo de reconstrução após as chuvas, uma das principais preocupações dos moradores de Ubá é a qualidade da água consumida nas residências. A Copasa informou que a água distribuída no município é própria para o consumo humano e atende aos padrões nacionais de potabilidade.

Segundo a companhia, todo o processo de captação, tratamento e distribuição passa por controle permanente. Em Ubá, a água é captada nos ribeirões Ubá e Ubá Pequeno e encaminhada às estações de tratamento, onde passa pelas etapas de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e correção de pH antes de seguir para a rede.

As análises seguem os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, conforme a Portaria GM/MS nº 888/2021. O monitoramento inclui parâmetros microbiológicos, físico-químicos e hidrobiológicos e é realizado por laboratórios locais, pelo laboratório regional da Zona da Mata e pelo laboratório central da companhia, em Belo Horizonte. A água só é liberada para distribuição após a confirmação de que atende a todos os padrões exigidos.

Durante períodos de chuva intensa, o controle é reforçado. O aumento da turbidez da água bruta exige ajustes operacionais imediatos, feitos por equipes técnicas especializadas.

A companhia também alerta que a qualidade da água após a entrega depende das condições de armazenamento nos imóveis. A recomendação é que as caixas d’água sejam limpas a cada seis meses, mantidas bem vedadas e em bom estado de conservação, para evitar contaminações.

Para informações atualizadas, os moradores podem procurar os canais oficiais da empresa, como o webchat disponível no site ou o atendimento via WhatsApp pelo número (31) 99770-7000.

