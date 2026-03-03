A Polícia Militar de Minas Gerais realizou duas ações contra o tráfico de drogas em Santos Dumont na segunda-feira (2). Ao todo, quatro pessoas, três homens, de 20, 30 e 62 anos, e uma mulher, de 29 anos, foram presas.

Pela manhã, durante patrulhamento no bairro Quarto Depósito, militares viram um homem de 20 anos em atitude suspeita. Segundo a PM, ele estacionou uma scooter elétrica em frente a um posto de saúde e fugiu ao perceber a aproximação da viatura.

Após buscas na região, o suspeito foi localizado perto de uma instituição de ensino. Durante a abordagem, ele afirmou que a scooter era produto de crime e teria sido furtada após um saque de carga ocorrido depois de um acidente de trânsito, em data anterior.

Na sequência, os policiais foram até o local de trabalho do jovem, onde ele indicou que havia drogas guardadas em um armário. No espaço, foram encontradas duas porções maiores e três embalagens do tipo “zip lock” com substância semelhante à cocaína, além de uma balança de precisão com resquícios de pó branco e um aparelho celular.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e receptação e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil com o material apreendido e o veículo recuperado.

FOTO: PMMG - Reprodução

FOTO: PMMG - Reprodução

À tarde, a PM cumpriu um mandado de busca e apreensão em um condomínio no Centro da cidade, com o objetivo de desarticular um ponto de venda de drogas. O principal alvo, um homem de 30 anos, foi abordado na rua e levado até o apartamento dele, onde estava uma mulher de 29 anos.

No imóvel, os militares encontraram porções de pasta base de cocaína, balanças de precisão, materiais usados para fracionar a droga e dinheiro em espécie.

Durante a continuidade da operação, os policiais também foram até a casa de um homem de 62 anos. No local, foram localizados um tablete e seis buchas de maconha que, segundo a PM, teriam sido arremessados para os fundos do imóvel durante o cerco policial.

Ao final da ocorrência, foram apreendidos um tablete e seis buchas de maconha, uma porção de cocaína, duas balanças de precisão, 15 embalagens utilizadas para armazenar entorpecentes e três celulares.

Os três suspeitos foram presos em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas e levados para a delegacia, junto com todo o material recolhido.

