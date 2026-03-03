Um homem de 28 anos foi morto a tiros na tarde de segunda-feira (2), na localidade de São Bento, zona rural de Piranga.

A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada após um telefonema informando sobre o caso. No local, os militares encontraram a vítima caída ao chão, sem sinais vitais. A perícia técnica confirmou o óbito e constatou perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

Segundo o homem que chamou a polícia, ele conduzia uma motocicleta e levava a vítima na garupa. Os dois retornavam do trabalho quando teriam sido surpreendidos por três indivíduos encapuzados e armados. De acordo com o relato, os suspeitos chamaram pelo passageiro, que desceu da moto e tentou fugir.

O condutor afirmou que deixou o local para buscar ajuda. Ao retornar, encontrou a vítima caída nas proximidades de uma lagoa. A mochila e o celular do homem não foram encontrados.

Ainda, conforme a PM, a vítima possuía passagens por crimes diversos e era considerada foragida da Justiça. A corporação informou que segue em diligências para identificar e localizar os envolvidos e apurar a motivação do crime.

