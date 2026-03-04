Um homem de 27 anos foi morto a tiros na tarde dessa terça-feira (3), no bairro Vilela, em Barbacena. A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada após relatos de disparos de arma de fogo e encontrou a vítima caída no chão, já sem os sinais vitais, com múltiplas perfurações. Ninguém foi preso.

A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, que recolheu estojos de munições dos calibres 5.56, 9mm e .40, além de um aparelho celular. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

Durante o atendimento da ocorrência, os militares receberam a informação de que uma segunda vítima, de 30 anos, deu entrada em uma unidade hospitalar da cidade com ferimentos graves. Segundo a polícia, ele foi socorrido por meios próprios.

A partir de diligências e análise de imagens de monitoramento, os policiais identificaram um veículo preto, com indícios de clonagem de placas, como sendo o utilizado pelos autores no crime e na fuga.

As equipes seguem em rastreamento para identificar e prender os suspeitos.

