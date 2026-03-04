Um idoso de 77 anos foi agredido, amarrado e teve cerca de R$ 3.800 roubados durante um assalto na noite de terça-feira (3), por volta das 22h30, na área central de Santa Cruz de Minas.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, dois homens invadiram a residência e surpreenderam o morador, que é diabético e possui deficiência auditiva. Os suspeitos foram descritos como altos, magros e de pele parda. Eles usavam blusas com capuz e mantinham os rostos cobertos.

Segundo as informações levantadas, os criminosos não estavam armados ao entrar no imóvel, mas utilizaram facas encontradas na própria cozinha para render a vítima. Durante a ação, o idoso foi agredido fisicamente e obrigado a entregar o dinheiro que guardava na casa.

Há indícios de que a vítima comentava publicamente que mantinha valores em espécie na residência, o que pode ter contribuído para que fosse escolhida como alvo.

Após a fuga dos suspeitos, que deixaram o local em direção ignorada, o idoso conseguiu se soltar cerca de 20 minutos depois e acionou a polícia. As buscas pelos autores continuam.

