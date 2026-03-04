O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais mantém, nesta quarta-feira (4), as buscas por uma vítima desaparecida em Ubá, na Zona da Mata. A operação é coordenada pelo 4º Batalhão de Bombeiros Militar e mobiliza 56 militares.

As equipes atuam em diferentes frentes. Em terra, seis grupos percorrem áreas de mata e locais de difícil acesso. Um binômio — dupla formada por militar e cão de busca, também participa das varreduras. Pelo ar, dois drones equipados com câmera térmica auxiliam na identificação de pontos de interesse. As buscas incluem ainda o uso de duas embarcações ao longo do curso d’água da região.

Segundo os bombeiros, o trabalho é planejado diariamente, com reavaliação das áreas já percorridas e definição de novos setores prioritários, levando em conta as características do terreno e informações levantadas durante a operação.

As buscas seguem de forma contínua, sem previsão de encerramento.

