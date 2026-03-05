Quatro homens foram presos em duas ocorrências registradas pela Polícia Militar em Barbacena entre a noite de quarta-feira (4) e a madrugada desta quinta-feira (5). As ações envolveram tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Tráfico de drogas

No início da madrugada desta quinta-feira (5), três homens, de 42, 35 e 34 anos, foram presos suspeitos de tráfico de drogas no bairro São Pedro.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação recebeu denúncias sobre a venda de entorpecentes nas proximidades de um estabelecimento comercial e da linha férrea. Durante monitoramento no local, os militares flagraram um homem de 42 anos entregando drogas a outros envolvidos.

Ao perceber a aproximação da polícia, o suspeito tentou se desfazer de um invólucro em uma área de vegetação. O material foi localizado com auxílio de um cão de faro e continha 24 pedras de substância semelhante ao crack.

Com os outros dois abordados, de 35 e 34 anos, os policiais encontraram três pedras da mesma substância. Os três foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia, juntamente com o material apreendido.

Porte ilegal de arma

Em outra ocorrência, registrada na noite de quarta-feira (4), um homem de 47 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo no bairro Caiçaras.

Segundo a Polícia Militar, denúncias indicavam que o suspeito estava próximo a uma caminhonete Ford Ranger vermelha e aparentava portar um objeto na cintura.

Durante a abordagem, os militares realizaram uma busca no veículo e localizaram, sob o banco do motorista, uma pistola calibre 7.65 mm carregada com seis munições intactas.

O homem afirmou aos policiais que estava no local para cobrar uma dívida. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia junto com a arma, as munições e um aparelho celular apreendido. O veículo foi removido para um pátio credenciado.

