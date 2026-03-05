Um idoso de 72 anos foi preso por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (5) na Rua Francisco José Pereira, no bairro Teixeiras, em Viçosa. Com ele, a Polícia Militar apreendeu 56 pedras de crack, três porções maiores da mesma droga, R$1.685,50, além de balança de precisão e materiais usados para embalar entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento pela região quando percebeu um homem em frente a uma casa já conhecida pelo intenso movimento de tráfico de drogas.

Durante a aproximação dos militares, foi possível observar o morador do imóvel realizando a entrega de entorpecentes. Ao ser abordado, os policiais encontraram quatro pedras de crack no bolso dele.

Diante do flagrante, os militares entraram na residência e localizaram o restante das drogas e os materiais utilizados para a preparação e venda dos entorpecentes.

Além das pedras de crack e do dinheiro, foram apreendidos uma balança de precisão, um celular, três recipientes usados para armazenar drogas e diversos materiais utilizados para embalar as substâncias.

O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia, junto com todo o material apreendido.

