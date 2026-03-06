Um homem de 58 anos morreu após ser soterrado durante uma obra particular no município de Ervália, na Zona da Mata, nessa quinta-feira (5). O acidente aconteceu enquanto a vítima realizava uma escavação para a construção de um muro, quando um barranco desmoronou e atingiu o trabalhador.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando as equipes chegaram ao local, o homem já havia sido retirado dos escombros por moradores da região, com a ajuda de um militar da corporação que mora na cidade e prestou os primeiros atendimentos.

A vítima foi socorrida por uma Unidade de Suporte Básico do Samu e encaminhada ao hospital do município em parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, o óbito foi confirmado na unidade de saúde.

Após o resgate, os bombeiros permaneceram no local junto com representantes da Defesa Civil municipal e um engenheiro da prefeitura. A obra foi interditada para garantir a segurança da área e permitir a apuração das circunstâncias do acidente.

