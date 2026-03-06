Dois homens, de 25 e 29 anos, foram presos por tráfico de drogas na tarde de quinta-feira (5), em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas Gerais. Durante a operação, a Polícia Militar apreendeu 86 barras de maconha e um carro usado na distribuição dos entorpecentes.

De acordo com a PM, a ação foi realizada após levantamento de informações sobre um esquema de distribuição de drogas na cidade, que seria comandado por um grupo criminoso vindo de Viçosa, na Zona da Mata.

Os suspeitos foram abordados logo após serem vistos realizando a entrega da droga. Durante a abordagem e nas diligências realizadas na sequência, os militares encontraram as 86 barras de substância semelhante à maconha.

As buscas se estenderam pelos bairros Santo Antônio e Real de Queluz. Um Toyota Corolla, que estaria sendo utilizado no transporte dos entorpecentes, também foi apreendido.

Os dois homens receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil, junto com o material apreendido.

Tags:

abordagem | Barra | Barras | Conselheiro Lafaiete | Drogas | homens | Maconha