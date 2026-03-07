Um homem suspeito de vender drogas por delivery foi preso pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (6), no bairro João Brás, em Viçosa. Durante a ação, os policiais apreenderam porções de maconha e cocaína, além de dinheiro, anotações do tráfico e materiais utilizados para embalar e comercializar os entorpecentes.

Segundo a PM, o suspeito já vinha sendo monitorado após informações de que realizava a entrega de drogas diretamente aos usuários. A equipe passou a observar a residência dele, na Rua Cristóvão Colombo, e realizou a abordagem quando o homem saiu do imóvel.

Durante a revista pessoal e também nas buscas dentro da casa, os policiais encontraram duas barras e três tabletes de maconha, além de um invólucro da mesma droga e uma porção de haxixe. Também foram apreendidos 50 “baldinhos” e 80 pinos de cocaína prontos para venda.

Na residência, os militares localizaram ainda um caderno com anotações que podem estar relacionadas ao controle do tráfico, um celular e R$2.133 em dinheiro. Outros materiais usados na comercialização das drogas também foram recolhidos, como uma faca com resquícios de maconha na lâmina, 150 isqueiros e 40 pacotes de seda.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, junto com todo o material apreendido.

Drogas | Maconha | Preso