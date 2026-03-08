Crianças, professores e familiares ficaram ilhados nas proximidades de uma escola após um rio transbordar no distrito de Nossa Senhora das Dores, em Barbacena, no fim da tarde deste sábado (7). O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate, garantindo a travessia segura dos alunos que não conseguiam passar pela ponte devido ao nível elevado da água.

Quando chegaram ao local, os militares fizeram uma avaliação de risco e optaram por transportar as crianças nas viaturas até um local seguro. Já os professores e familiares que estavam com veículos próprios receberam orientações dos militares. A ponte foi interditada preventivamente até que o nível da água baixasse e a travessia pudesse ser realizada sem risco.

Durante o atendimento, os bombeiros também acompanharam a retirada de veículos que estavam próximos à área alagada, evitando que fossem atingidos pela água e garantindo a segurança no local.

Apesar do rio ter transbordado, a escola não foi atingida e não houve danos à estrutura do prédio. Antes da saída da equipe, o nível da água já havia diminuído, permitindo a liberação do trânsito de veículos na via.