Um homem de 42 anos foi preso na manhã deste domingo (8), suspeito de matar outro homem, de 32 anos, a pedradas dentro de uma residência no bairro Pirineus, em Leopoldina. A vítima foi encontrada sem vida dentro do imóvel, com sinais de violência na cabeça.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 6h52 após a informação de que havia um homem caído dentro da casa, aparentemente sem sinais vitais. No local, uma equipe do Samu confirmou o óbito. A perícia técnica também esteve na residência e identificou ferimentos na cabeça da vítima, além de vestígios de sangue no interior do imóvel.

De acordo com os levantamentos iniciais, a vítima teria se envolvido em um desentendimento com o suspeito alguns dias antes do crime. Com base nas informações, os policiais iniciaram buscas para localizar o possível autor.

O homem foi encontrado pouco tempo depois em uma praça da cidade. Durante a abordagem, ele apresentou versões contraditórias sobre o caso e demonstrou nervosismo ao ser questionado pelos policiais.

Uma testemunha também confirmou aos militares que o suspeito teria agredido a vítima utilizando objetos contundentes, como pedra e possíveis pedaços de madeira.

Diante das evidências e dos relatos colhidos, o homem foi preso em flagrante. Ele foi levado inicialmente para atendimento médico de praxe e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.

