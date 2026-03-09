Uma mulher de aproximadamente 58 anos foi socorrida após se afogar em uma piscina de um clube na Rua Benjamin Constant, no Centro de Juiz de Fora, na tarde deste sábado (7).

O primeiro atendimento foi feito por um condutor socorrista do Samu que estava no local com a família. Frequentadores do clube avisaram ao profissional que uma mulher havia sido retirada da água após se afogar.

Ao avaliar a vítima, ele constatou que ela estava em parada cardiorrespiratória e iniciou imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar, enquanto outras pessoas acionavam o Samu pelo telefone 192.

Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local e a equipe deu continuidade ao atendimento. Durante o socorro, a mulher chegou a recuperar o pulso, mas sofreu uma nova parada cardiorrespiratória minutos depois. As manobras de reanimação foram retomadas e a paciente foi levada para a ambulância, onde voltou a ser estabilizada.

Ela foi encaminhada para a Unidade Regional Leste. No hospital, uma equipe de suporte avançado realizou a intubação e deu continuidade ao atendimento junto aos profissionais da ambulância e da unidade hospitalar.

Após a estabilização, a paciente foi transferida para um hospital de referência, conforme orientação da central de regulação médica.

Tags:

Piscina