O Corpo de Bombeiros segue nesta segunda-feira (9) com as buscas por um homem que permanece desaparecido em Ubá. Este já é o 16º dia de operação após o desaparecimento registrado durante as fortes chuvas que atingiram o município. Sete pessoas morreram.

Ao todo, 33 militares participam da operação, com equipes do 4º Batalhão de Bombeiros Militar e reforços de outras unidades da região. Também atuam equipes especializadas em emergências ambientais e resposta a desastres.

As buscas estão concentradas principalmente nas margens do Rio Ubá, onde os militares realizam varreduras em diferentes pontos. A área foi dividida em três frentes de trabalho para ampliar a cobertura das equipes.

Além das buscas em terra, os bombeiros utilizam drones com câmeras térmicas e três cães farejadores para tentar localizar a vítima. Uma escavadeira também está sendo usada em um ponto considerado de interesse pelos militares.

Os trabalhos contam ainda com ferramentas de mapeamento e análise de áreas atingidas pelas enchentes para direcionar as equipes de forma mais precisa.

Paralelamente às buscas, os bombeiros também apoiam a Defesa Civil de Ubá na vistoria de áreas de risco e estruturas danificadas, com o objetivo de evitar novos acidentes na cidade.

As operações continuam ao longo do dia e novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço das buscas.

Tags:

bombeiros | Busca | Homem desaparecido | uba