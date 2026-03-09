Um homem de 25 anos foi preso na tarde de sábado (7) suspeito de tráfico de drogas no bairro Funcionários, em Barbacena, após tentar fugir da Polícia Militar e se esconder dentro de um estabelecimento comercial. Durante a fuga, dispensou as drogas e, posteriormente, os policiais encontraram mais entorpecentes e celulares de procedência duvidosa na casa dele.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia sobre a venda de drogas na região. Ao chegar ao local indicado, os militares identificaram o suspeito em atitude considerada típica do tráfico de drogas.

Quando os policiais deram ordem de abordagem, o homem correu e entrou em um comércio próximo, onde foi alcançado e contido pelos militares.

Durante a fuga, ele jogou um invólucro com 12 pedras de substância semelhante ao crack e nove buchas de maconha. Na busca pessoal, os policiais encontraram ainda duas buchas da mesma droga e um celular.

Em diligências na residência do suspeito, os militares apreenderam mais 44 buchas de maconha, 14 celulares de procedência duvidosa e uma máquina de cartão.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia junto com o material apreendido para as providências legais.

Tags:

Polícia | Preso