Militares do Corpo de Bombeiros realizaram, na manhã desta segunda-feira (9), o resgate de um homem que ficou preso em um paredão na Serra de São José, em São João del-Rei. A vítima passou a madrugada no local após se perder durante uma trilha.

De acordo com os bombeiros, funcionários de uma mineradora que atua na região ouviram pedidos de socorro vindos de um paredão na área de exploração da empresa e acionaram a corporação.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o rapaz consciente e orientado, preso em uma área bastante íngreme, a cerca de 20 metros de altura. Para o resgate, foi necessário o uso de técnicas de salvamento em altura. Um bombeiro realizou a descida de rapel até a vítima, que foi equipada com cinto de segurança e retirada junto com o militar até a base do paredão.

Segundo o sargento Amilton, chefe da equipe que atendeu a ocorrência, o homem relatou que iniciou a trilha na tarde de domingo (8), mas acabou se perdendo e passou toda a noite tentando sair da serra.

“Em determinado momento, ele encontrou o acesso à mineradora e acreditou que conseguiria descer pelo paredão, mas acabou ficando preso no local desde a madrugada”, explicou.

Ainda conforme os bombeiros, o rapaz estava com lanterna e celular, porém os equipamentos descarregaram, o que impediu o contato com o socorro.

Apesar do susto, a vítima sofreu apenas escoriações leves e recusou atendimento médico.

