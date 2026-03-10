Uma menina de 11 anos foi vítima de abuso sexual por parte do padrasto, na noite do último dia 2 de março, no bairro Jardim Liberdade, em Dona Euzébia. O suspeito fugiu de casa no dia seguinte ao crime e ainda não foi localizado.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava uma visita tranquilizadora a vítimas de violência doméstica quando foi informada por elas sobre uma outra família que também estaria sendo vítima de violência por parte do mesmo suspeito. A denúncia indicava que uma menina de 11 anos estaria sofrendo abusos sexuais. Diante da informação, os militares acionaram o CRAS e o Conselho Tutelar e se deslocaram até a residência indicada..

No local, a mãe da criança, de 27 anos, contou que conheceu o suspeito pelas redes sociais quando ainda morava em Palmas (TO). Há cerca de um mês, ela e a filha se mudaram para a casa do companheiro em Dona Euzébia. Desde então, ambas vinham sofrendo maus-tratos, inclusive sendo privadas de alimentação.

Ao ser questionada pela mãe, a menina revelou que, na noite do dia 2, o padrasto tocou suas partes íntimas, deitou-se ao lado dela na cama e se masturbou, ejaculando em sua presença. A criança confirmou os abusos na presença da equipe policial e dos órgãos de proteção.

Após o ocorrido, na manhã do dia 3, o homem deixou a residência e não retornou, abandonando mãe e filha sem comida ou qualquer recurso. Diante da situação, as vítimas foram imediatamente retiradas do local e levadas para um abrigo temporário na casa de uma testemunha.

A assistência social do município foi acionada para garantir o retorno das vítimas à cidade de origem, em Palmas, conforme desejo da família. O suspeito segue foragido.

