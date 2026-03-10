Um motorista foi preso na região central de São João del-Rei após perder o controle do carro e bater em vários veículos estacionados na Praça Severiano Resende, no Largo do Tamandaré. Segundo a Polícia Militar, ele apresentava sinais de embriaguez, com apresentava olhos avermelhados, hálito etílico, andar cambaleante e sinais de alteração da capacidade psicomotora, além de ter recusado o teste do bafômetro. O condutor também teria fugido após provocar uma primeira colisão.

De acordo com a ocorrência, o caso começou quando o condutor de um Ford Fiesta bateu em um Fiat Palio que estava estacionado próximo a uma igreja. Após a batida, ele deixou o local e seguiu pela contramão em direção a um supermercado da região.

Uma testemunha informou que conseguiu localizar o veículo em um posto de combustíveis na Avenida General Osório, mas o motorista voltou a fugir ao perceber a aproximação. Pouco depois, o mesmo condutor perdeu o controle da direção e atingiu outros veículos estacionados na Praça Severiano Resende.

Na segunda sequência de colisões foram atingidos duas motocicletas Honda CG, uma Honda Bros, um Ford Focus e um Jeep Compass. O motorista foi contido por uma testemunha até a chegada da Polícia Militar.

Durante a abordagem, o homem relatou que havia ingerido cerveja em um bar no bairro Tejuco. Ele disse que tentou desviar de uma motocicleta que trafegava em sentido contrário quando acabou perdendo o controle do carro.

O motorista foi convidado a realizar o teste do bafômetro, mas se recusou. Os policiais também constataram que o veículo estava com o licenciamento vencido desde 2022, sendo removido por guincho.

A perícia técnica esteve no local para os trabalhos de praxe. O condutor foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico, mas optou por não permanecer em observação. Diante da situação, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à autoridade de Polícia Judiciária.

