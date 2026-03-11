Uma mulher de 36 anos perdeu mais de R$5 mil após cair em um golpe durante a compra de um motor pela internet, em Dores de Campos. O caso foi registrado pela polícia na tarde dessa terça-feira (10).

Segundo o registro, a vítima tentou comprar a peça em um site de desmanche de autopeças e iniciou a negociação com um suposto vendedor pelo WhatsApp. Após acordo no valor de R$5.474, o pagamento foi feito por meio de dois links de cartão de crédito enviados pelo suspeito, vinculados a uma instituição bancária.

Depois da compra, um segundo homem entrou em contato com a vítima, afirmando ser funcionário de uma transportadora responsável pela entrega do motor. Ele pediu que ela instalasse um aplicativo no celular, alegando que o programa seria necessário para liberar o transporte da peça junto ao órgão de trânsito.

Após a instalação, o suspeito conseguiu acesso remoto ao celular da vítima e pediu que fosse feito um PIX de R$1,95, dizendo que o valor seria referente a uma taxa de embalagem.

A mulher começou a desconfiar quando os envolvidos pararam de responder às mensagens. Um antivírus instalado no celular identificou o aplicativo como software malicioso, e a vítima não conseguiu removê-lo do aparelho.

Ela foi orientada a procurar imediatamente a instituição financeira para tentar cancelar as transações e adotar medidas de segurança para proteger suas contas.

Tags:

golpe | MP | mulher | R$ | região