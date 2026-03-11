Dois homens, de 37 e 39 anos, suspeitos de participação em um homicídio ocorrido em Barbacena, foram presos pela Polícia Militar em Belo Horizonte. Durante a operação, os policiais também localizaram o carro que teria sido usado no crime, encontrado totalmente queimado na zona rural de Alfredo Vasconcelos.



O veículo, um Toyota Etios, foi encontrado carbonizado em um local ermo na manhã de terça-feira (10). Durante buscas na área, os policiais localizaram duas placas de identificação no chão. Após verificação, foi constatado que as placas eram clonadas, e a suspeita é de que o carro tenha sido utilizado no homicídio registrado no dia 3 de março, no bairro Vilela, em Barbacena.



Devido aos danos causados pelo incêndio, não foi possível identificar imediatamente o chassi do veículo. O automóvel foi removido para um pátio credenciado, onde passará por perícia técnica para confirmação da identificação.

Durante as investigações, a Polícia Militar também cumpriu mandado de busca e apreensão em um apartamento no bairro Ipanema, em Barbacena, onde foram encontrados dois cartuchos deflagrados, um calibre .40 e outro de fuzil 5.56, munições compatíveis com as utilizadas no homicídio. No local, um homem de 35 anos e duas mulheres, de 56 e 27 anos, foram levados para prestar esclarecimentos.



As diligências continuaram após a PM receber informações de que os suspeitos do assassinato estariam escondidos no bairro Capitão Eduardo, em Belo Horizonte, e teriam ligação com grupos criminosos armados.

No imóvel indicado, os policiais realizaram cerco e abordagem dos suspeitos. Durante a vistoria, foram apreendidos 35 pinos de substância semelhante à cocaína, duas porções maiores da mesma droga e uma balança de precisão. Quatro pessoas, de 28, 34, 37 e 39 anos, foram presas por tráfico de drogas.



Durante a ocorrência, dois dos suspeitos, de 37 e 39 anos, confessaram participação no homicídio em Barbacena. Um deles informou que a arma usada no crime estaria escondida em um apartamento no bairro Ipanema.

Os policiais voltaram ao local e encontraram uma escopeta calibre 12 carregada com duas munições, além de outras 19 munições intactas do mesmo calibre.



Todos os envolvidos foram encaminhados para a Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

