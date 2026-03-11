Uma bebê de seis meses foi resgatada nesta quarta-feira (11) durante uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Novo Paraíso, zona rural de Viçosa. O pai da criança, de 30 anos, e o tio, de 27, foram presos durante a ação.

Segundo a PCMG, a criança estava sob guarda legal da mãe, mas teria sido levada pelo pai sem autorização. A operação foi realizada por equipes da Polícia Civil, que foram até o imóvel onde a bebê estava.

Ao perceberem a chegada dos policiais, os dois suspeitos tentaram fugir por uma área de mata nos fundos da propriedade, mas foram alcançados e detidos. Durante a abordagem, o pai da criança tentou descartar um revólver calibre .32 carregado.

De acordo com a investigação, o homem de 30 anos já era investigado por envolvimento com o tráfico de drogas na região. Já o irmão dele, de 27 anos, estava foragido da Justiça, com uma condenação superior a 20 anos de prisão por homicídio.

Durante as buscas no imóvel, os policiais apreenderam a arma de fogo, porções de maconha, celulares e cadernos com anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

A bebê foi encontrada sem ferimentos e, após os procedimentos legais e assistenciais, foi entregue à responsável legal.

Os dois suspeitos foram levados para a delegacia e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam.

Tags:

Bebê | Presos