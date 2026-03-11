Um homem de 31 anos suspeito de participação em uma tentativa de homicídio registrada em Miradouro foi preso na manhã desta quarta-feira (11) durante uma operação policial no distrito de Belisário, em Muriaé.

O crime ocorreu no dia 25 de janeiro, no povoado de Serrania, em Miradouro. Segundo as investigações, dois homens chegaram ao local em um veículo e atacaram a vítima, um homem de 35 anos, utilizando pedaços de madeira. A agressão aconteceu em via pública e na presença de moradores, deixando a vítima com ferimentos graves.

Durante a operação que resultou na prisão, os policiais também cumpriram três mandados de busca e apreensão com o objetivo de reunir novos elementos para fortalecer o inquérito.

De acordo com a investigação, a motivação do crime estaria relacionada a uma suposta dívida ligada ao tráfico de drogas.

Segundo o delegado responsável pelo caso, os suspeitos também são investigados por outros crimes graves, incluindo tráfico de drogas, e seriam conhecidos por agir de forma violenta na região.

O homem preso foi encaminhado para a unidade policial e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar e localizar o segundo envolvido no crime.

Tags:

Homicídio | operação | Polícia | Preso | Tentativa | tentativa de homicídi