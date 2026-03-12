Um homem foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (11) às margens da MG-124, na altura do km 67, em Divinésia, na Zona da Mata. A vítima estava caída ao lado de uma motocicleta, o que inicialmente levantou a hipótese de acidente.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a ocorrência foi registrada por volta das 11h. Quando os policiais chegaram ao local, equipes da Polícia Militar de Divinésia já realizavam os primeiros procedimentos. O óbito foi constatado por um médico que passava pela rodovia.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos no local. Após a análise inicial, não foram encontrados sinais de acidente de trânsito ou indícios de violência.

Segundo a avaliação pericial e informações do médico legista, a morte foi atribuída a causa natural, com suspeita de infarto.

Após a liberação da perícia, o corpo foi removido por uma funerária da região. A motocicleta, que estava com a documentação regular, foi entregue a um familiar da vítima.

