Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos contra animais na última terça-feira (10), após ser flagrado mantendo três cães em condições precárias no povoado Alto da Conceição, zona rural de Santo Antônio do Aventureiro, na Zona da Mata mineira. Os animais estavam magros, presos por correntes curtas, sem abrigo adequado, e um deles apresentava ferimento aparente.

Segundo informações da Polícia Militar, ao receber a denúncia a guarnição foi ao local e confirmou situação de maus-tratos.

Após receber voz de prisão, o homem foi encaminhado para atendimento médico e, em seguida, conduzido para os procedimentos legais.

A prefeitura foi acionada para avaliar as condições dos cães e providenciar os cuidados necessários. Até a adoção das medidas pelos órgãos responsáveis, os animais ficaram provisoriamente sob os cuidados de um morador da região, que retirou as correntes e forneceu água e alimentação.