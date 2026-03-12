A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na noite dessa quarta-feira (11), um homem de 33 anos em cumprimento de mandado de prisão preventiva. A medida foi decretada no âmbito de investigação que apura a tentativa de furto a uma residência no município.

De acordo com as apurações da Delegacia de Polícia em Cataguases, o suspeito teria escolhido um imóvel como alvo e iniciado a execução do crime ao escalar o portão de uma residência vizinha, com a intenção de alcançar a janela da casa. No entanto, a ação foi interrompida após o cachorro da família começar a latir, o que despertou a atenção dos moradores. Ao perceber que havia sido notado, o investigado fugiu do local antes de conseguir entrar na residência.

Durante as investigações, a equipe da Polícia Civil reuniu elementos que permitiram a identificação do suspeito, entre eles imagens de câmeras de segurança. O material foi fundamental para esclarecer a dinâmica dos fatos e subsidiar o pedido de prisão preventiva, posteriormente deferido pela Justiça.

Histórico criminal

Conforme levantamentos policiais, o homem é conhecido no meio policial e possui cerca de 25 registros de ocorrências por crimes de furto, a maioria deles contra residências e estabelecimentos comerciais. As investigações também indicam que os delitos atribuídos ao suspeito costumam ocorrer, em sua maioria, no período noturno ou na madrugada, o que demonstra um padrão de atuação voltado a aproveitar momentos de menor circulação de pessoas.

O delegado responsável pelas investigações, Marcelo Manna, destacou a importância do trabalho investigativo na identificação e responsabilização do suspeito. "A prisão preventiva foi representada justamente para interromper essa sequência de crimes patrimoniais e aumentar a sensação de segurança da população", ressaltou o policial.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

