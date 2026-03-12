Equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas por um homem que pode ter sido arrastado pela correnteza de um córrego na Rua Bahia, no bairro São Sebastião, em Barbacena no fim da tarde de quarta-feira (11). As buscas continuam nesta quinta-feira (12).

De acordo com os Bombeiros, a corporação foi acionada após relatos de que uma pessoa teria sido levada pela força da água. Assim que chegaram ao local, os militares acessaram a parte inferior do córrego para tentar localizar a possível vítima, mas ninguém foi encontrado naquele primeiro momento.

Em seguida, as equipes foram até o ponto onde o homem teria sido visto pela última vez. Testemunhas relataram que ele possivelmente se afogou após ser arrastado pela correnteza.

Os militares realizaram varreduras ao longo de cerca de três quilômetros do curso do córrego, utilizando lanternas e equipamentos específicos de busca, devido às dificuldades de acesso em alguns trechos.

As buscas foram realizadas até às 22h, sem que a vítima fosse localizada. Os trabalhos foram retomados na manhã desta quinta-feira, com ampliação da área de procura e melhores condições de visibilidade.

Segundo as informações repassadas aos bombeiros, a possível vítima seria um homem moreno, com cerca de 45 anos. As equipes seguem mobilizadas na tentativa de localizá-lo.

Tags:

bombeiros | Busca | Buscas