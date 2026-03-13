Dois adolescentes, de 14 e 17 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em Ervália. A abordagem ocorreu na Rua Joaquim Clementina, na região do Morro do Olavo, conhecida por denúncias relacionadas à venda de entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar, as equipes realizavam uma operação na área quando avistaram os dois jovens em atitude suspeita. Durante a abordagem e a revista pessoal, os militares encontraram diversas porções de drogas e dinheiro.

Com os adolescentes foram apreendidas 23 pedras de crack, seis pinos de cocaína, duas buchas de maconha e R$244 em dinheiro.

Após a ocorrência, os menores foram apreendidos e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil, onde o caso foi registrado e foram adotadas as providências previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Tags:

Tráfico