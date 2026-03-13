Um homem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (12) no bairro Grogotó, em Barbacena. Segundo a Polícia Militar, ele foi flagrado com cocaína, crack, maconha e um revólver calibre .38 municiado dentro de um apartamento em um conjunto habitacional da região.

A ocorrência começou após uma denúncia anônima sobre a venda de drogas no local. Durante a averiguação, os militares localizaram o suspeito, que tentou fugir para dentro do apartamento ao perceber a presença da equipe.

De acordo com a PM, ao entrarem no imóvel os policiais perceberam que o homem tentava se desfazer de parte das evidências pela rede de esgoto.

Nas buscas dentro do apartamento, foram encontrados 13 papelotes de cocaína, 25 pedras de crack, um tablete de maconha, materiais utilizados para embalar drogas e um revólver calibre .38 carregado, que estava escondido dentro de um forno.

Ainda conforme a Polícia Militar, o suspeito confessou que recebia pagamento semanal de um adolescente para guardar os entorpecentes e a arma.

Diante do flagrante, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, junto com a arma, as drogas e os demais materiais apreendidos.





