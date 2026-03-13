Um homem de 59 anos foi preso após policiais militares encontrarem duas espingardas e munições durante uma ação motivada por denúncia de caça ilegal em Ibitipoca, distrito de Lima Duarte, na Zona da Mata mineira, nesta sexta-feira (13).

De acordo com a Polícia Militar de Meio Ambiente, equipes realizavam patrulhamento preventivo na região quando foram acionadas para verificar informações sobre caça irregular e possível posse ilegal de arma de fogo.

No local indicado, os militares encontraram duas espingardas, uma de calibre .32 e outra de calibre .20, além de diversas munições intactas e também deflagradas em posse do suspeito.

Diante da situação, o homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e por crime relacionado à fauna silvestre, sendo encaminhado às autoridades responsáveis para as providências cabíveis.

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