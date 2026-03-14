Um trecho da rodovia MG-285, no km 74, no município de Astolfo Dutra (MG), está totalmente interditado após a pista ceder na noite dessa sexta-feira (13). A obstrução impede a passagem de veículos no local e exige desvios para garantir a circulação na região.

De acordo com as informações iniciais, o trecho possui uma tubulação utilizada para captação de água pluvial, que faz o escoamento para o Rio Pomba. A estrutura teria sido comprometida, o que levou ao afundamento da pista e à necessidade de bloqueio total da via.

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) já foi informado sobre a ocorrência. A Prefeitura de Astolfo Dutra atua no local auxiliando na sinalização e na orientação aos motoristas.

Para veículos de pequeno e médio porte, o tráfego está sendo desviado pelo perímetro urbano da cidade. Já veículos de grande porte estão sendo orientados a retornar e buscar rotas alternativas.

Motoristas que seguem no sentido de Leopoldina devem acessar o trajeto por Cataguases, Miraí, Guiricema, Visconde do Rio Branco e Ubá.

Já os condutores que vêm de Rio Pomba devem seguir até Ubá e acessar o trajeto no sentido contrário ao indicado anteriormente.

As autoridades orientam atenção redobrada aos motoristas que trafegam pela região até que a situação da rodovia seja normalizada.

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