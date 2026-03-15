Um acidente entre um carro e uma caminhonete deixou quatro pessoas feridas na tarde de sábado (14) no km 2 da rodovia MG-126, em Rio Novo, na Zona da Mata mineira. A colisão deixou feridos um homem de 28 anos, um idoso de 74 anos, uma mulher de 67 anos e uma criança de 6 anos.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o carro, um Fiat Uno Mille, seguia pela rodovia quando tentou acessar uma estrada de terra à esquerda da pista. No momento da manobra, o veículo foi atingido na traseira por uma caminhonete Fiat/Iveco baú que vinha logo atrás. Com o impacto, o automóvel foi arremessado para fora da pista.

O motorista da caminhonete, de 28 anos, sofreu ferimentos leves. Entre os ocupantes do carro, um homem de 74 anos e uma criança de 6 anos também tiveram ferimentos leves. Já uma mulher de 67 anos sofreu ferimentos graves, com traumatismo cranioencefálico.

Os dois condutores realizaram o teste do etilômetro, que não indicou ingestão de álcool.

A perícia técnica esteve no local para os levantamentos do acidente. O Fiat Uno foi removido por não haver responsável para a guarda do veículo, enquanto a caminhonete foi apreendida por estar com o licenciamento em atraso.

As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Tags:

Batida | C | Carro | Ferido | Feridos