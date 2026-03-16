Dois homens, de 31 e 25 anos, foram presos por suspeita de tráfico de drogas e maus-tratos a animal na tarde da última sexta-feira (13), em Recreio, na Zona da Mata mineira, em uma residência na Rua Floriano Faria Santiago, após denúncias envolvendo o local.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, a ação ocorreu durante uma operação de Batida Policial realizada na cidade. Equipes do policiamento local e do Tático Móvel foram até o endereço após receberem informações sobre possíveis maus-tratos a animais e suspeita de tráfico de drogas.

Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram dois homens na área externa da casa. Ao perceberem a presença da polícia, eles tentaram fugir em direção a uma área de mata, mas o local já estava cercado pelas equipes e os suspeitos foram abordados e detidos. Um deles é egresso do sistema prisional e utiliza tornozeleira eletrônica.

Durante as buscas na residência, os militares encontraram um cachorro da raça Pit bull amarrado por uma corda, em um ambiente considerado insalubre, com presença de urina e fezes, além de sinais de maus-tratos.

Ainda durante as buscas no imóvel, os policiais localizaram uma balança de precisão, cinco pinos contendo substância semelhante à cocaína, diversos pinos vazios utilizados para armazenamento de drogas, dois aparelhos celulares e R$134,15 em dinheiro.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados para a Polícia Civil de Minas Gerais, responsável pelas demais providências e investigações do caso.

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