Um homem de 54 anos foi preso na tarde desse sábado (14) após ir embriagado até a casa da ex-companheira e descumprir uma medida protetiva de urgência em Recreio, na Zona da Mata mineira, em uma residência na Rua Belmiro de Oliveira, depois que a vítima acionou a polícia.

Segundo a Polícia Militar, a mulher informou que o ex-companheiro havia ido até o imóvel em estado de embriaguez, mesmo estando proibido judicialmente de se aproximar dela.

Após o chamado, os militares iniciaram buscas pela região, localizaram o suspeito e confirmaram a existência da medida protetiva em vigor contra ele. O homem foi preso em flagrante por descumprimento da decisão judicial.

Ele foi levado inicialmente a uma unidade de saúde para atendimento médico e, em seguida, encaminhado ao quartel da polícia para o registro da ocorrência. Posteriormente, foi conduzido à Polícia Civil de Minas Gerais, que ficou responsável pelas demais providências do caso.

Tags:

Casa | Homem | Medida protetiva | Preso