Um homem de 41 anos foi preso e um adolescente de 15 anos apreendido por envolvimento com tráfico de drogas em duas ocorrências registradas no fim de semana em Barbacena, no Campo das Vertentes. Em uma das ações, a polícia apreendeu 1.000 munições de calibre 9 mm, além de crack, ecstasy e maconha.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, na noite de sexta-feira (13), os militares receberam informações sobre o suspeito e passaram a monitorá-lo. O homem foi localizado e abordado dentro de um veículo no bairro Caminho Novo.

Durante a abordagem, ele contou aos policiais que havia ido ao Rio de Janeiro para comprar munições e que pediu a traficantes da região para gravar um vídeo com armas de fogo, que posteriormente foi publicado nas redes sociais.

Após diligências, o suspeito admitiu que havia trazido 20 caixas de munições de calibre 9 mm e que o material estava na casa da mãe dele. No imóvel, os policiais encontraram munições e drogas dentro de uma mochila preta.

As buscas continuaram e os militares localizaram mais entorpecentes em uma área de mata próxima à residência do suspeito. Com apoio de um cão farejador, as equipes também realizaram buscas em outros imóveis ligados ao homem.

Ao final da operação, foram apreendidas 1.000 munições de calibre 9 mm, 101 pedras de crack, 50 comprimidos de ecstasy e um tablete de maconha. O homem confessou que havia transportado as munições para venda e foi preso em flagrante. O veículo dele também foi removido por irregularidade administrativa.

Adolescente apreendido

Em outra ocorrência, na noite de sábado (14), um adolescente de 15 anos foi apreendido por suspeita de tráfico durante patrulhamento no bairro Nossa Senhora da Penha.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem estava de bicicleta quando percebeu a aproximação da viatura e passou a pedalar mais rápido, olhando várias vezes para trás. Os policiais deram ordem de parada, mas o adolescente tentou fugir.

Durante a fuga, ele abandonou a bicicleta e jogou um objeto por cima do portão de uma residência. Após autorização das moradoras para entrada no imóvel, os policiais localizaram um invólucro contendo cinco pedras de substância semelhante à cocaína.

FOTO: PMMG - Reprodução

O adolescente assumiu ser o dono do material. Em seguida, os militares foram até a casa dele, onde encontraram invólucros vazios com resquícios de drogas, R$120 em dinheiro e, no quintal da residência, em um local com terra remexida, mais 43 pedras de substância semelhante à cocaína.

Ainda segundo a polícia, o adolescente contou que vendia cada papelote por R$50. Ele foi apreendido e encaminhado para a Polícia Civil de Minas Gerais, responsável pelas providências do caso.

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