Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas após a apreensão de mais de 300 pedras de crack durante uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais na manhã desta segunda-feira (16), na Rua São José, no Centro de Viçosa.

Segundo a polícia, a ação foi realizada após informações indicando a prática de tráfico de drogas na região. Durante a operação, os militares abordaram um suspeito e, diante dos indícios do crime, iniciaram buscas nas proximidades.

Nas diligências, os policiais localizaram um ponto utilizado para esconder entorpecentes. No local, foram encontrados diversos materiais relacionados ao tráfico.

Ao todo, foram apreendidos 19 sacos plásticos contendo várias pedras de crack, além de outras 290 pedras da mesma droga já fracionadas para venda. Também foram recolhidos 24 pinos e seis papelotes de cocaína, uma pedra maior de crack e outra de cocaína.

Os militares ainda apreenderam uma balança de precisão, R$153 em dinheiro e um aparelho celular.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Civil de Minas Gerais, responsável pelas investigações e demais providências do caso.

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