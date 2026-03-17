Uma mulher de aproximadamente 50 anos morreu após perder o controle do carro, capotar e atingir uma cerca às margens da rodovia na tarde desta segunda-feira (16), no km 46 da MG-353, em Goianá, na Zona da Mata mineira. Ela morreu ainda no local após ficar presa às ferragens.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária e do Corpo de Bombeiros, o carro, um Fiat Uno, seguia no sentido crescente da via quando a condutora perdeu o controle da direção, saiu da pista, capotou e colidiu contra uma cerca. O veículo parou com o teto no chão e as rodas voltadas para cima.

Devido à força do impacto, a motorista ficou presa às ferragens. Quando as equipes de resgate chegaram, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estavam no local e constataram a morte da vítima.

A Polícia Militar atuou na preservação da área para os trabalhos periciais. A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais foi acionada e realizou os levantamentos no local.

O Corpo de Bombeiros permaneceu na ocorrência prestando apoio e garantindo a segurança da cena até a liberação para as autoridades responsáveis.

As circunstâncias do acidente serão investigadas. Não havia testemunhas nem registro por câmeras de monitoramento que pudessem esclarecer a dinâmica do ocorrido.

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