A Câmara Municipal de Muriaé decidiu, por votação unânime na sessão de segunda-feira (16), dar início a um processo que pode resultar na cassação do mandato do vereador Devail Gomes Corrêa (PP).

A análise do pedido foi levada ao plenário após solicitação do próprio parlamentar, que optou por garantir o direito de se defender durante todas as etapas do procedimento.

Com a abertura formal do processo, foi definida por sorteio a Comissão Processante que ficará responsável pela condução dos trabalhos. O grupo titular é formado pelos vereadores Afonso da Saúde, Evandro Cheroso e Gerson Varella, tendo como suplentes Wilson Reis e Delegado Rangel.

A denúncia que motivou a medida está relacionada a investigações conduzidas pelo Ministério Público, envolvendo possíveis irregularidades em processos licitatórios da Prefeitura de Muriaé no ano de 2017. As apurações apontam que familiares do vereador teriam sido utilizados como intermediários nesses contratos, com posterior recebimento de valores.

Ainda sem decisão judicial definitiva, o caso entra agora na fase de apuração interna no Legislativo. A comissão terá prazo de até 90 dias para concluir o relatório, período em que o vereador poderá apresentar sua defesa.

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