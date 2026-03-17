O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais entrou no sétimo dia de buscas por um homem desaparecido desde 11 de março, que pode ter sido arrastado pela correnteza na região de Barbacena. As equipes atuam atualmente no Rio das Mortes, no município de Barroso, onde concentram as operações.

Segundo os bombeiros, as buscas são realizadas com o apoio de um bote inflável, percorrendo o leito do rio a partir da ponte sobre a BR-265. As equipes também fazem varreduras detalhadas nas margens, com inspeção de galhos e outros pontos onde a vítima possa ter ficado presa.

As operações seguem sem previsão de término e contam com o emprego de recursos e equipes especializadas para ampliar a área de busca.

Os bombeiros orientam que familiares e voluntários não entrem no curso d’água devido aos riscos, como correnteza forte, locais de difícil acesso, possibilidade de acidentes e presença de esgoto.

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