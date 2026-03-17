Uma operação do Procon do Ministério Público de Minas Gerais identificou irregularidades em cinco postos de combustíveis durante fiscalização realizada entre os dias 9 e 13 de março, em Cataguases, na Zona da Mata mineira. Ao todo, 16 estabelecimentos foram vistoriados.

Entre os principais problemas encontrados estão a ausência de painel de preços, falta de identificação do bico destinado à venda a prazo e equipamentos com irregularidades, como aferidores com lacre do Inmetro rompido. Também foram registrados casos de equipamentos em mau estado de conservação, incluindo vazamentos em filtros de diesel e no termodensímetro acoplado à bomba de etanol.

A fiscalização também identificou situações em que não havia informação clara sobre a diferença de preços conforme a forma de pagamento, o que pode comprometer a transparência para o consumidor.

De acordo com o órgão, quatro postos apresentaram infrações consideradas de menor gravidade e receberam orientação, com prazo de 24 horas para regularização.

Os outros sete estabelecimentos fiscalizados estavam em conformidade com as normas do Código de Defesa do Consumidor e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

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