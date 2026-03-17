Um corpo do sexo masculino foi encontrado nesta terça-feira (17) no Rio Ubá, em Ubá. A polícia investiga se a vítima é um homem de 50 anos que estava desaparecido desde as fortes chuvas registradas na região no fim de fevereiro.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi encaminhado ao Posto Médico-Legal (PML) da cidade, onde passa por exames de necropsia e procedimentos de identificação.

Familiares da possível vítima, que moram em outra cidade, foram acionados e são aguardados para realizar o reconhecimento.

As circunstâncias do caso seguem em investigação

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