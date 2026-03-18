O corpo encontrado nesta terça-feira (17) no Rio Ubá, em Ubá, foi identificado como a última vítima da enchente registrada na Zona da Mata mineira. Trata-se de um homem de 50 anos, natural de Patrocínio de Muriaé, que estava desaparecido desde o dia 24 de fevereiro, após as fortes chuvas na região.



De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, a identificação foi confirmada por meio de exames periciais, incluindo reconhecimento e análise odontológica, realizados no Posto Médico-Legal (PML) de Ubá.



Após os procedimentos legais, o corpo foi liberado para os familiares.



As circunstâncias do caso seguem em investigação.

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