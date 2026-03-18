O corpo de um homem de aproximadamente 45 anos foi encontrado na madrugada desta quarta-feira (18), após sete dias de buscas intensas realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em Barbacena. A vítima havia sido vista entrando em um córrego no bairro São Sebastião, no dia 11 de março, e teria sido arrastada pela correnteza.

As buscas começaram logo após o acionamento, por volta das 17h35, mas inicialmente não houve sucesso. A operação foi então ampliada e seguiu de forma contínua por uma semana, com varreduras terrestres ao longo de vários quilômetros e uso de drone e bote inflável em áreas navegáveis.

Com o avanço das buscas, a área foi estendida até o Rio das Mortes, alcançando municípios vizinhos como Barroso e Dores de Campos. Ao todo, cerca de 30 quilômetros foram percorridos pelas equipes.

Os trabalhos foram realizados em condições consideradas adversas, com trechos de mata fechada, áreas de difícil acesso, risco de afogamento e presença de água contaminada por esgoto.

No sétimo dia de operação, na noite de terça-feira (17), os bombeiros receberam a informação de um morador sobre um forte odor nas proximidades do córrego Caieiro. Mesmo com o avanço da noite, as equipes retornaram ao local e retomaram as buscas.

Por volta de 00h10, o corpo foi localizado preso sob um tronco no leito do córrego. Após a retirada, a vítima foi encaminhada à Polícia Civil de Minas Gerais para os procedimentos legais.

As circunstâncias do caso seguem sob investigação.

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