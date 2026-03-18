Um motorista sem habilitação perdeu o controle do veículo e capotou na tarde desta terça-feira (17), na MG-126, na altura do km 62, em Pequeri, na Zona da Mata mineira. O condutor e uma passageira foram socorridos pelo SAMU e encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Juiz de Fora, com ferimentos leves.

Segundo a polícia, o veículo saiu da pista, bateu contra um barranco e, em seguida, capotou. Quando a equipe chegou ao local, as vítimas já haviam sido levadas para atendimento médico.

Após a liberação da pista, os militares foram até o hospital, onde o motorista confirmou que não possui habilitação e relatou a dinâmica do acidente.

A perícia técnica foi acionada, mas não compareceu ao local. O veículo foi removido para um pátio credenciado.

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