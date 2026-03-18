Dois homens, de 26 e 31 anos, foram presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma na noite desta terça-feira (17), no Bairro São João. Durante a ação, a Polícia Militar de Minas Gerais apreendeu um revólver calibre .32 com cinco munições intactas e uma deflagrada, além de 290 pedras de crack e porções de cocaína. Um terceiro envolvido, de 34 anos, foi conduzido por uso de drogas.

Segundo a polícia, a ocorrência teve início após denúncias de tráfico e posse de arma. No local, os militares abordaram três suspeitos que chegavam ao imóvel, incluindo o alvo das denúncias. Durante as buscas, foram localizados os entorpecentes e a arma de fogo.

Os dois principais suspeitos foram presos em flagrante e, junto com o terceiro envolvido, encaminhados à Polícia Civil de Minas Gerais.

Outra ocorrência

Em uma ação distinta, também nesta semana, a Polícia Militar recuperou objetos sacros furtados do Cemitério Paroquial Nossa Senhora da Conceição, no Bairro Santa Terezinha.

Durante as diligências, um homem de 26 anos foi identificado e confessou ter adquirido as peças, encontradas em sua residência. Ele afirmou ter comprado os itens de uma mulher de 64 anos.

FOTO: PMMG - Reprodução

A suspeita foi localizada e alegou que os objetos teriam sido adquiridos por funcionários, em negociações com terceiros não identificados. Ambos foram presos em flagrante por receptação e levados à Polícia Civil, junto com o material apreendido.

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