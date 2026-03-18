Um homem de 49 anos foi preso em flagrante durante uma operação realizada nesta terça-feira (17), em Fervedouro, na Zona da Mata mineira. Ele é investigado por suspeita de aliciar menores para atos sexuais e armazenar conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

A ação foi realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais, que cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do suspeito.

Durante as buscas, os policiais encontraram celulares com vídeos e imagens de conteúdo ilegal envolvendo menores, o que reforçou os indícios dos crimes investigados.

No local, também foram apreendidas porções de substância semelhante à maconha, além de pés da planta, configurando, em tese, crime relacionado a drogas.

Diante do material encontrado, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. Em seguida, ele foi levado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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