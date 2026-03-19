Um jovem de 22 anos furtou a televisão da própria mãe, de 65 anos, e trocou o aparelho por pedras de crack, o que levou à prisão de sete pessoas e à apreensão de drogas em Barbacena, na tarde desta quarta-feira (18). A ação resultou ainda na recuperação do televisor.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, a ocorrência começou após a vítima denunciar o furto de uma TV de 32 polegadas em sua casa, no bairro São Cristóvão. O filho confessou ter levado o aparelho e trocado por drogas em um ponto de tráfico no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Durante monitoramento no local indicado, os militares flagraram movimentação de usuários. Um homem de 39 anos, apontado como principal suspeito de tráfico, tentou fugir ao perceber a presença policial, pulando uma janela, mas acabou se ferindo na cabeça após a queda.

No imóvel, foram apreendidas 33 pedras de crack prontas para venda. Três usuários abordados no local confirmaram ter adquirido drogas ali.

A partir das informações levantadas, os policiais identificaram toda a cadeia de receptação do televisor, que envolveu uma negociação intermediária no valor de R$100. O aparelho foi localizado e recuperado no bairro Padre Cunha.

Ao todo, sete pessoas, com idades entre 20 e 46 anos, foram presas e encaminhadas à Polícia Civil de Minas Gerais. O caso segue sob investigação.

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